بسبب كورونا.. نيوزيلندا تلغي إحياء ذكرى هجوم مسجدي كرايستشيرش

ألغت نيوزيلندا اليوم السبت مراسم إحياء ذكرى مرور عام على الهجوم على مسجدين في كرايستشيرش وذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.
وكان من المتوقع أن يجذب الحدث، الذي كان مقررا في كرايستشيرش يوم الأحد، حشدا كبيرا بينهم كثيرون من مختلف أنحاء نيوزيلندا ومن خارجها.
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في بيان ”هذا قرار عملي. يحزننا للغاية إلغاء المراسم، لكن ينبغي ألا نخاطر بإلحاق المزيد من الضرر بإحياء ذكرى مثل هذه المأساة المروعة“.
وأكدت نيوزيلندا اليوم السبت سادس حالة إصابة بفيروس كوفيد-19.