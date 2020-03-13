عقد القمة المقررة بين أردوغان وماكرون وميركل عبر دائرة تلفزيونية مغلقة

يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء قمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على خلفية المخاوف من فيروس كورونا المستجد.
وكان أردوغان قال في وقت سابق إنه سيستقبل ميركل وماكرون في 17 آذار/مارس في اسطنبول لإجراء محادثات بشأن المهاجرين وسوريا. لكن تقرَّر لاحقا إجراء المناقشات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في إجراء احترازي من فيروس كورونا، وفق وكالة الأناضول التركية.
وسيتطرق المجتمعون إلى الأزمة التي نشأت بعد قرار تركيا في شباط/فبراير السماح لآلاف المهاجرين بالعبور نحو أوروبا، وهو قرار تسبب في تدفق أعداد كبيرة منهم نحو الحدود اليونانية وأثار توترات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.