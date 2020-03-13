عقد القمة المقررة بين أردوغان وماكرون وميركل عبر دائرة تلفزيونية مغلقة

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يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء قمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على خلفية المخاوف من فيروس كورونا المستجد. وكان أردوغان قال في وقت سابق إنه سيستقبل ميركل وماكرون في 17 آذار/مارس في اسطنبول لإجراء محادثات بشأن المهاجرين وسوريا. لكن تقرَّر لاحقا إجراء المناقشات عبر دائرة…