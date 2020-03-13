إيران.. وفاة قيادي بالتيار الإصلاحي بسبب كورونا

قالت وسائل إعلام إيرانية في ليل الجمعة، إن أحد القياديين في التيار الإصلاحي بمحافظة قزوين شمال البلاد، توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء ”إيلنا“ الإصلاحية، إن ”زعيم تجمع خط أتباع الإمام (الخميني) بمحافظة قزوين وعضو مجلس تنسيق جبهة الإصلاح الناشط السياسي البارز، إبراهيم عبد الرزاقي، توفي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في أحد مستشفيات المحافظة“.

ويعد تجمع خط أتباع الخميني الذي تشكل عام 1991 وهي مجموعة سياسية إصلاحية يتزعمها هادي خامنئي شقيق المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو أحد التيارات الإصلاحية البارزة في الساحة السياسية.

ووفقاً للوكالة الإيرانية فإن الناشط إبراهيم عبد الرزاقي تولى في عدة انتخابات برلمانية مسؤولية رئيس لجنة الحملات الدعائية للمرشحين الإصلاحيين بمحافظة قزوين.

وتسبب فيروس كورونا منذ الكشف عنه في إيران في 19 من فبراير الماضي، إلى وفاة عدد من السياسيين والمسؤولين وأعضاء بالبرلمان والحكومات المحلية فضلاً عن إصابة عدد آخر منهم بينهم مستشار المرشد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي.