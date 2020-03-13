نشر قوات أوروبية على الحدود اليونانية التركية لكبح تدفق اللاجئين

بدأ 100 عنصر من الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية (فرونتكس) عمليات مراقبة تستمر لشهرين على الأقل عند الحدود البرية اليونانية-التركية شمال شرق اليونان، وذلك في إطار المساعدة التي طلبتها أثينا لكبح تدفق المهاجرين الآتين من تركيا.

وقال مصدر حكومي إن ”عناصر فرونتكس وصلوا، الخميس، إلى كاستانييس (معبر حدودي من الجهة اليونانية)، وبدأوا، الجمعة، دوريات“ قرب السياج الفاصل بين اليونان وتركيا و“على طرق المنطقة“.

وطلبت اليونان من الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، مساعدة لمنع المهاجرين المحتشدين في كاستانييس من الدخول إلى الأراضي اليونانية.

ولدى وصوله، الخميس، إلى أورستيادا قرب معبر كاستانييس، قال المدير التنفيذي لفرونتكس فابري ليغيري، إنّ حرس الحدود التابعين للوكالة وصلوا بعد نحو أسبوع ”من طلب السلطات اليونانية إلينا توفير مزيد من العناصر والمعدات من أجل المساعدة بحماية الحدود، التي تعدّ أيضًا حدودنا الأوروبية الخارجية المشتركة“.

وأضاف ليغيري، في بيان، أن دول الاتحاد الأوروبي التزمت أيضًا تزويد اليونان ”بمزيد من المعدات التقنية بما يشمل زوارق، وطائرة رقابة بحرية، وأيضًا مركبات“ مجهزة بنظم الرؤية الليلية.