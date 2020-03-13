إيفانكا ترامب تعزل نفسها في المنزل بعد تواصلها مع شخص مصاب بكورونا

أقدمت نجلة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، اليوم الجمعة، على العمل من المنزل، بعدما اجتمعت مؤخرًا مع مسؤول أسترالي شُخِّص بأنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من أن الطاقم الطبي للبيت الأبيض أبلغ إيفانكا بأنها لا تحتاج إلى الحجر الصحي الذاتي، إلا أن الأخيرة فضلت العمل من المنزل بدافع ”الحذر الشديد“، وفق ما ذكره موقع ”ذي هيل“ الأمريكي.

وذكر الموقع أن أنباء في وقت مبكر من، صباح اليوم الجمعة، أشارت إلى أن اختبار وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون لفيروس كورونا المستجد كان إيجابيًا، وأن داتون كان قد سافر إلى واشنطن العاصمة، الأسبوع الماضي، والتقى إيفانكا ترامب، والمدعي العام وليام بار، ومسؤولين آخرين، في 5 مارس.