الجيش الإيراني يعتزم إخلاء الشوارع لمواجهة ”كورونا“

أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الجمعة، عن اعتزام السلطات إخلاء الشوارع والمتاجر في جميع المدن الإيرانية خلال الـ24 ساعة القادمة، وذلك لمواجهة فيروس كورونا الذي يتفشى في جميع أقاليم البلاد.

وأضاف باقري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، خلال كلمته في مركز أطلقه الجيش الإيراني لمواجهة كورونا: ”سوف نعمل على رصد الأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم، كما سيتخذ قرارا بالتنسيق مع وزارة النقل لإخلاء الشوارع والطرق والمتاجر خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة“.

وأشار إلى نشر قواته كوادر طبية ووحدات علاجية ثابتة ومتنقلة في مختلف المدن وتقديم أدوية وأدوات طبية، وكمامات لمساعدة المستشفيات في ظل الحاجة لإمكانيات لمعالجة المصابين بالفيروس، وفق ما نقلت عنه وكالة ”ايسنا“ المحلية.

وتأتي تصريحات رئيس الأركان الإيراني بعد ساعات من دعوة المرشد الأعلى، علي خامنئي، قوات الجيش للتدخل لمواجهة فيروس كورونا، وأصدر قرارا بتكليف الجيش بتشكيل وحدات طبية وعلاجية لمساعدة المستشفيات وهيئات وزارة الصحة.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا في جميع المدن والمحافظات، حيث سجلت أعدادا كبيرة من الإصابات والوفيات بالفيروس، وصلت حتى اليوم الجمعة إلى أكثر من 11 ألف و300 إصابة، و514 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة الإيرانية.