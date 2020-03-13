البرلمانات المحلية في روسيا تؤيد تعديلات تمدد حكم بوتين‎

قالت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن أندريه كليشاس العضو البارز بالبرلمان الروسي، اليوم الجمعة، إن جميع البرلمانات المحلية وعددها 85 صوت لصالح تعديلات دستورية تتيح للرئيس فلاديمير بوتين خوض انتخابات الرئاسة مجددا في 2024.

وأعلن بوتين (67 عاما) في يناير/ كانون الثاني، عن تغيير كبير في السياسات الروسية وتعديل دستوري وصفه الكرملين بأنه إعادة توزيع للسلطة من الرئاسة إلى البرلمان.

لكن بوتين، الذي يسيطر على الساحة السياسية الروسية منذ عقدين كرئيس أو كرئيس للوزراء، قال أمام البرلمان هذا الأسبوع إنه يدعم تعديلا جديدا يتيح له تجاهل الحظر الدستوري الراهن والترشح للرئاسة مجددا في 2024.

وأثار تدخله احتمال بقائه في السلطة حتى 2036 على الرغم من أن الكرملين ذكر أن بوتين لم يعلن بعد أنه سيترشح في 2024.

ومنذ ذلك الحين عبر البرلمان الوطني بمجلسيه عن دعم التعديل الجديد، فيما صدقت عليه أغلبية من البرلمانات المحلية أمس الخميس، وهو ما يكفي لنقله إلى المرحلة القادمة من التصويت.

لكن كليشاس قال اليوم الجمعة، إن جميع البرلمانات المحلية وافقت على التعديل.

ونقلت عنه وكالة الإعلام الروسية قوله: ”تلقى المجلس الاتحادي (المجلس الأعلى في البرلمان) نتائج التصويت في جميع البرلمانات المحلية، جميعها وافقت“.

وتشمل البرلمانات المحلية اثنين في منطقة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014.

ويتعين على المحكمة الدستورية الروسية الآن نظر التعديلات الدستورية التي من المقرر طرحها لاستفتاء عام في أبريل/ نيسان.