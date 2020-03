هل تراجعت الصين عن اتهام أمريكا بالوقوف وراء ”كورونا“؟

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ التعليق على تصريحات صدرت عن متحدث آخر لنفس الوزارة اتهم فيها الأخير الولايات المتحدة بأنه ربما كانت وراء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وسُئل شوانغ مرارا عن تعليقات تشاو لي جيان أمس الخميس لكنه اكتفى بالقول إن المجتمع الدولي لديه أفكار مختلفة حول أصل الفيروس الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص على مستوى العالم، فيما بدا تراجعا أو نفيا لاتهام واشنطن.

ولم يجب قنغ بشكل مباشر عن أسئلة عما إذا كانت تعليقات تشاو تتفق مع وجهات نظر بكين الرسمية بشأن الفيروس الذي ظهر لأول مرة أواخر العام الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في تغريدة على تويتر في ساعة متأخرة الخميس، مكرراً نظريات مؤامرة مماثلة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية وتوجه الاتهام للولايات المتحدة فيما يتعلق بالوباء.

وكان رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد قال بنفسه إن مصدر الفيروس هو الحيوانات البرية التي بيعت في سوق في مدينة ووهان وسط الصين.

لكن في الأيام القليلة الماضية، قال مسؤولون صينيون إن الفيروس قد يكون ظهر أولا في مكان آخر، فيما ردت بكين بغضب على مسؤولين أمريكيين وصفوا كورونا بأنه ”فيروس ووهان“.

وفي تغريدته نشر تشاو تسجيل فيديو لرئيس المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال شهادة أمام الكونغرس قال فيها إنه تمّ تشخص سبب وفاة بعض الأمريكيين الذين كان يعتقد أنهم توفوا بالانفلونزا، بأنه كوفيد-19.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020