بريطانيا تشيد بـ“الرد الأمريكي“ على مهاجمة قواتها في العراق‎

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن الرد الذي قادته الولايات المتحدة على هجوم تعرضت له قوات التحالف في العراق، كان ”سريعا وحاسما ومتناسبا“، مخاطبا ”كل من يسعى لإلحاق الأذى بقوات التحالف بأن يتوقع ردا قويا“.

وشنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، سلسلة من الضربات الجوية الموجهة في العراق ضد جماعة تدعمها إيران؛ اتهمتها واشنطن بالمسؤولية عن هجوم صاروخي كبير في اليوم السابق أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني.

وقال راب في بيان، اليوم الجمعة، ”إن القوات البريطانية موجودة في العراق مع شركاء التحالف؛ لمساعدة البلاد على مواجهة النشاط الإرهابي، وعلى كل من يسعى لإلحاق الأذى بقوات التحالف أن يتوقع ردا قويا“.