بعد تفشي كورونا.. خامنئي يكلف الجيش الإيراني بمواجهة ”الحرب البيولوجية“

كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، عن تكليف المرشد الأعلى، علي خامنئي الجيش الإيراني بتشكيل وحدات طبية وعلاجية لمد المستشفيات وهيئات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا الذي يتفشى في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة أنباء ”ايسنا“ بيانا نقلا عن موقع خامنئي أن ”المرشد كلف رئيس أركان القوات المسلحة، محمد باقري بتشكيل وحدات طبية وعلاجية لتقديم الخدمات للمستشفيات والمواطنين في خضم مواجهة فيروس كورونا”.

وأضاف بيان المرشد الإيراني ”أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تعرض البلاد لهجوم بيولوجي محتمل ما يتوجب الاستعداد لمناورة دفاع بيولوجية“.

يُذكر أن عددا من قادة النظام الإيراني وجهوا اتهامات للغرب بنشر فيروس كورونا، حيث قال قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي في وقت سابق ”إن فيروس كورونا مجرد هجوم بيولوجي أمريكي أصاب الصين وإيران وطال مختلف دول العالم“.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا، والمعروف طبيا بـ ”كوفيد-19″، في جميع المدن والمحافظات، حيث سجلت أعدادا كبيرة من الإصابات والوفيات بالفيروس، وصلت حتى يوم الخميس إلى أكثر من 10 آلاف إصابة و429 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة الإيرانية.