العراق يسلّم أذربيجان 112 من أطفال داعش كانوا مع أمهاتهم المحكومات 

تسلمت أذربيجان، يوم الخميس، 112 من أطفال تنظيم داعش، كانوا رفقة أمهاتهم المحكومات في العراق.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إنه تم “ تسليم (112) من أطفال تنظيم داعش من الجنسية الآذربيجانية كانوا مُودَعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل القضاء العراقي؛ لانتمائهنّ إلى تنظيم داعش”.

وأضافت الخارجية العراقية أن ”ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العراقية المُختصة لإنهاء ملف الدواعش وعوائلهم، وبقدر تعلق الأمر بوزارتنا فقد كان لدينا تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الخارجية الأذرية، وسفارتها لدى بغداد بهذا الشأن“.

وأشارت إلى أنه ”جرت عملـية الترحيل بحضور ممثل مجلس القضاء الأعلى، وممثلي السفارة الأذرية، وممثل من دائرة المراسم في وزارتنا، وبترحيل هذه الدفعة من الأطفال يصل العدد الكلي إلى 940 طفلا من مُختلف الجنسيات، منهم (248) طفلا أذريا”.

ويحاكم عدة مئات من الأطفال الأكبر سنا باتهامات تتراوح بين دخول العراق بشكل غير مشروع والقتال في صفوف تنظيم ”داعش“.

ونُقل الأسرى من محافظة نينوى، إلى بغداد في أواخر عام 2017 ليبقوا هناك منذ ذلك الحين، وانضم إليهم نساء وأطفال أجانب احتجزوا في مناطق أخرى بالعراق.