إيران تعتقل برلمانيا سابقا انتقد استمرار حبس السجناء السياسيين رغم تفشي ”كورونا“‎

كشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الخميس، عن اعتقال السلطات للبرلماني السابق عن مدينة شيراز، مهدي حاجتي، بعدما انتقد عدم إفراج السلطات عن السجناء السياسيين رغم قرار القضاء الأخير بإطلاق سراح آلاف السجناء؛ خشية إصابتهم بفيروس كورونا في ظل تفشي الوباء في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”ايرنا“ عن زوجة البرلماني الإيراني، زهرة رستكاري: ”لقد اعتقل زوجي عصر اليوم الخميس من أمام منزله، حيث تبين أن سبب اعتقاله نشر الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأوضح تقرير الوكالة الإيرانية أن حاجتي نشر عددا من التغريدات عبر موقع التواصل ”تويتر“ خلال الأيام الماضية تنتقد تفشي فيروس كورونا في إيران، وعدم موافقة السلطات على وضع المدن التي تشهد انتشار الفيروس في الحجر الصحي لا سيما مدينة قُم بؤرة تفشي المرض في البلاد.

وأضاف التقرير أن النائب الإصلاحي أكد في تغريداته دعمه للسجناء السياسيين الذين لا يزالون يقبعون في السجون في ظل امتناع السلطات الإفراج عنهم وغيرهم من المحتجزين على ذمة قضايا رأي، رغم قرار قضائي بالإفراج عن الآلاف من السجناء الآخرين خشية إصابتهم بفيروس كورونا.

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، أعلن في وقت سابق عن قرار بالإفراج عن الآلاف من السجناء في خضم إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وعدم تسجيل إصابات جديدة بين المواطنين وتفشي الفيروس في السجون.

وأشارت تقارير محلية خلال الأيام الماضية إلى مطالبة عدد من البرلمانيين في إيران السلطات بفرض الحجر الصحي على المدن التي تشهد تفشي كورونا لا سيما المحافظات الواقعة شمال البلاد، والتي باتت تتصدر المدن الإيرانية تسجيلا لعدد المصابين والمتوفين بالفيروس.

ورغم دعوات البرلمانيين والمواطنين بفرض الحجر الصحي على مدنهم إلا أن السلطات الإيرانية لا تزال ترفض اتخاذ هذه الخطوة، في حين خرجت أصوات من الحكومة تقلل من جدية هذه الخطوة في الوقت الراهن؛ نظرًا لتأخر الأمر بعدما تفشى الفيروس في جميع أقاليم إيران.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا، والمعروف طبيا بـ ”كوفيد-19″، في جميع المدن والمحافظات، حيث سجلت إيران أعدادا كبيرة من الإصابات والوفيات بالفيروس، وصلت حتى اليوم الخميس إلى أكثر من 10 آلاف إصابة و429 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة الإيرانية.