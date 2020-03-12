ترامب يعطي البنتاجون سلطة لإمكانية الرد على هجوم العراق

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب أعطى وزارة الدفاع (البنتاجون) سلطة لإمكانية الرد على هجوم شنته جماعة مسلحة تدعمها إيران في العراق أمس وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني.

وكشف إسبر للصحفيين في البنتاجون بقوله: ”تحدثت مع الرئيس وأعطاني السلطة لفعل ما ينبغي علينا فعله بما يتماشى مع توجيهاته“.

وبسؤاله عما إذا كان أي رد أمريكي قد يتضمن توجيه ضربات داخل إيران، قال إسبر إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة الآن ”لكننا نركز على الجماعة، أو الجماعات، التي نعتقد أنها نفذت هذا الهجوم في العراق في الوقت الحالي“.

وقال إسبر إن جماعات شيعية مسلحة تدعمها إيران تقف وراء الهجوم.