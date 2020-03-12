الصين تنتقد تصريحات أمريكية تحملها مسؤولية تفاقم وباء كورونا

انتقدت الصين تصريحات مسؤولين أمريكيين تحملها مسؤولية انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفاقم تأثير الوباء عالميا، معتبرة أن هذه التصريحات ”غير أخلاقية وغير مسؤولة“.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اتهم الصين أمس الأربعاء، بالتقاعس عن الاستجابة للظهور الأولي للفيروس، قائلا إن هذا ربما كلف العالم شهرين بينما كان يمكن أن يستعد لانتشار المرض.

وردا على سؤال حول تصريحات أوبراين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي في بكين، اليوم الخميس، إن التصريحات ”غير الأخلاقية وغير المسؤولة“ من بعض المسؤولين لن تساعد الجهود الأمريكية لمكافحة الوباء.

وقال المتحدث الصيني إن ”جهود بلاده للحد من انتشار المرض وفرت للعالم كله وقتا للاستعداد لمواجهة الوباء“.

وتابع: ”نتمنى أن يركز عدد قليل من المسؤولين في الولايات المتحدة في هذا الوقت جهودهم على الاستجابة لفيروس كورونا، وتعزيز التعاون، وليس على توجيه اللوم للصين“.

وظهر فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول في مدينة ووهان في إقليم هوبي بوسط الصين، حيث تم تسجيل حوالي ثلثي الحالات العالمية حتى الآن، لكن في الأسابيع الأخيرة كانت الغالبية العظمى من الحالات الجديدة خارج الصين.

واتخذت السلطات الصينية إجراءات احترازية حازمة في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، بما في ذلك إغلاق شبه كامل لإقليم هوبي، لمنع تفشي المرض في مدن صينية أخرى على نطاق ووهان وتحجيم الانتشار في الخارج.