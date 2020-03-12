إلغاء ”E3“ أكبر مؤتمر ألعاب في العالم بسبب كورونا

أعلن مسؤولو مؤتمر ”إي ثري“ E3 عن إلغاء فعالياته بسبب تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

أعلنت ”جمعية برامج الترفيه“ (ESA) عن إلغاء ”مؤتمر الترفيه الإلكتروني“ (E3) قبل 3 أشهر من الموعد المقرر لإقامة الحدث.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قالت الجمعية في بيانها: إن المخاوف من فيروس كورونا المستجد، والذي بلغ عدد إصاباته 120 ألف حالة مؤكدة على مستوى العالم، هي سبب الإلغاء.

وقالت الجمعية في منشور على الإنترنت: ”في أعقاب المخاوف المتزايدة والسائدة بشأن فيروس كورونا، شعرنا أن هذه هي أفضل طريقة للمضي قدما خلال مثل هذا الوضع العالمي غير المسبوق، نحن نعلم أنه القرار الصحيح بناء على المعلومات التي لدينا اليوم.“

ويعتبر قرار الجمعية انتكاسة كبيرة وصدمة أكبر للمعجبين، بعد أن طمأنتهم سابقا بأن المؤتمر سيستمر كما خطِّط له، قبل أن تتراجع عن قرارها في الـ4 من مارس، وتعلن أنها تعيد تقييم الخطط، بعد إعلان مدينة ”لوس أنجلوس“ -التي يُقام فيها الحدث- حالة الطوارئ بسبب الفيروس.

وبدلا من ذلك، تقول الجمعية إنها ستفكر في إقامة المؤتمر عبر الإنترنت، وشرحت: ”نستكشف خيارات مع أعضائنا لتنسيق تجربة على الإنترنت لعرض إعلانات الصناعة والأخبار في يونيو 2020“.

ويذكر أن مؤتمر E3 يعتبر أحد القوائم الأساسية لمجتمع الألعاب ويعمل كنقطة انطلاق للأجهزة الجديدة، وأحدث الألعاب من مطوري الألعاب مثل: مايكروسوفت، وسوني، ولم يسبق أن تم إلغاؤه منذ عام 1996.