ترامب يعلق السفر من أوروبا إلى أمريكا

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة، باستثناء بريطانيا، لمدة 30 يوما اعتبارا من الجمعة، في مواجهة الضغوط المتصاعدة لاتخاذ إجراء في مواجهة انتشار فيروس كوونا.

أعلن ترامب ذلك في كلمة بالمكتب البيضاوي في خطوة للرد على الانتقادات بأنه لا يأخذ خطر الكورونا بالجدية الكافية.

وقال: ”هذا أقوى وأشمل مسعى لمواجهة فيروس قادم من الخارج في العصر الحديث“.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا على موقعها الإلكتروني الأربعاء تنصح فيه المواطنين بإعادة التفكير في السفر للخارج بسبب التأثير العالمي لتفشي فيروس كورونا وسبل تعامل الدول المختلفة مع الأمر.

وجاء في البيان ”تنصح وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين بإعادة التفكير في السفر للخارج نظرا للتأثير العالمي لفيروس كوفيد-19“.

وأضاف البيان: ”مناطق كثيرة في أنحاء العالم تشهد الآن تفشيا لفيروس كوفيد-19 وتتخذ إجراءات ربما تقيد حركة المسافر بما في ذلك الحجر الصحي والقيود على الحدود“.