تركيا تتهم اليونان بانتهاك مياهها الإقليمية

استدعت الخارجية التركية، الأربعاء، السفير اليوناني في أنقرة مايكل كريستوس ديميسيس، وطالبت بإنهاء أثينا انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية.

كما طالبت أنقرة بوضع حد لاحتجاز الصحفيين الذين ينقلون أوضاع طالبي اللجوء في جزيرتي ”روديس“ و“ميديللي“ اليونانيتين.

ويواصل طالبو اللجوء، لليوم الـ 13 على التوالي، الانتظار في المنطقة الحدودية الفاصلة بين تركيا واليونان، مترقبين فرصة العبور إلى أوروبا، وسط تعرضهم لعنف قوات الأمن اليونانية.

وأدى العنف الممارس من قبل السلطات اليونانية، الأربعاء، إلى إصابة 3 من طالبي اللجوء، جراء استهدافهم بكبسولات الغاز، ليتم نقلهم إلى المشافي الميدانية المقامة في المنطقة من قبل مديرية الصحة بولاية أدرنة التركية.

ومنذ 27 فبراير/ شباط الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.