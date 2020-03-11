وزير الاقتصاد التركي السابق علي باباجان يشكل حزبا جديدا

المصدر: ا ف ب

أطلق وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، الحليف السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزبًا جديدًا، الأربعاء، يدعو إلى تبني نهج جديد للاقتصاد والحقوق الديمقراطية.

وقدم باباجان حزب ”الديمقراطية والتقدم“ في حفل في العاصمة التركية، قائلًا: ”لقد حان وقت الديمقراطية والتقدم في تركيا“.

ويقول ناقدون: إن أردوغان أضر بالحقوق المدنية خلال حكمه المستمر منذ 16 عامًا، وأبدوا قلقهم بشأن السلطات الواسعة الممنوحة للرئاسة بعد الإصلاحات الدستورية.

وشهد الاقتصاد التركي ازدهارًا عندما كان باباجان (52 عامًا) يتولى وزارة الاقتصاد (2002-2007) عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة لأول مرة.

وبعد ذلك أمضى عامين وزيرًا للخارجية وكان نائبًا لرئيس الوزراء في الفترة ما بين 2009 و2015.

واستقال باباجان من حزب العدالة والتنمية في تموز/يوليو 2019، بسبب ما وصفها بـ“الخلافات العميقة“ بشأن السياسة.

إلا أنه في كلمته التي استغرقت 90 دقيقة، الأربعاء، لم يتطرق إلى أردوغان بالاسم.

ولكنه وجه انتقادات مبطنة ودعوات إلى دستور جديد يضمن فصل السلطات والحريات الديمقراطية، ودعوات إلى خفض الخطاب الاستقطابي، وإنهاء الاستغلال السياسي للدين.

كما سلط الضوء على الضغوط على الصحافة والشباب ”الراغبين في استخدام تويتر دون خوف“.

ومنذ استقالته من حزب العدالة والتنمية، قال باباجان إنه ”لا يدعم التغييرات الدستورية التي جرت الموافقة عليها في استفتاء 2017، والتي استبدلت الديمقراطية البرلمانية برئاسة تمتلك جميع السلطات“.

ويقول خبراء إن باباجان يأمل في استقطاب الناخبين المسلمين المحافظين الذين يصوتون عادة لحزب العدالة والتنمية، وكذلك الأشخاص القلقين بشأن الاقتصاد عقب أزمة العملة في 2018″.

كما أطلق حليف أردوغان السابق رئيس الوزراء السابق، أحمد داود أوغلو، حزبه ”المستقبل“ في كانون الأول/ديسمبر.

وكان قد اختلف مع أردوغان واستقال من رئاسة الوزراء في أيار/مايو 2016.

وانتقد أردوغان باباجان وحذر من تقسيم ”الأمة“.

وأظهر استطلاع نشرته مؤسسة ”ميتروبول“ الشهر الماضي، أن نسبة التأييد لحزب داود أوغلو هي 1,2% مقارنة مع 0,8% لحزب باباجان بعد إنشائه.