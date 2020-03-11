استشهاد طفل فلسطيني وإصابة العشرات بنيران الاحتلال في نابلس (فيديو)

استشهد طفل فلسطيني، وأصيب عشرات آخرون ،اليوم الأربعاء، بنيران الجيش الإسرائيلي، بعد اقتحامه منطقة جبل العرمة شرق بيتا بمحافظة نابلس بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل محمد حمايل (15عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس جنوب نابلس.

وقالت الوزارة إن أكثر من 50 مواطنا فلسطينيا أصيبوا في أثناء اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، عقب اقتحامه جبل عرمة بالضفة الغربية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، طريف عاشور، إن ”عدد الإصابات وصل إلى ١٧ إصابة من بيتا“، مؤكدا وصول حالة خطرة لطفل مصاب برصاصة بالرأس ووضعه حرج جدا.

وأضاف عاشور :“ أن الوزارة تعاملت مع ١٣ إصابة في مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، وصلت من جبل العرمة. بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس ( في غرفة العمليات )، وأخرى متوسطة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ( في العناية المكثفة )، باقي الإصابات مستقرة“ .

ووفقا لمصادر محلية، فإن الاشتباكات لا زالت متواصلة، في ظل استهداف الجيش الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.