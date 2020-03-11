وزارة العدل التركية تطلب رفع الحصانة ومحاكمة 28 نائبا في البرلمان انتقدوا أردوغان

تسعى الحكومة التركية إلى تجريد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، إنجين أوزكوك، من حصته البرلمانية، بعد شجار واسع النطاق في البرلمان.

واندلع شجار في البرلمان في الـ4 من مارس بين نواب حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أن انتقد أوزكوتش الرئيس رجب طيب أردوغان، واعتُبرت تصريحات أوزوك بمثابة إهانات لأردوغان؛ ما دفع الرئيس إلى رفع دعوى قضائية بقيمة مليون ليرة تركية ضد نائب المعارضة الرئيس.

وقدم وزير العدل التركي طلبات حكومية للبرلمان برفع الحصانة عن 28 نائبا من أجل السير في إجراءات محاكمتهم بتهم انتقاد الرئيس أردوغان، حسب صحيفة ”دوفار“ التركية الصادرة باللغة الإنجليزية.

وقالت الصحيفة إن اجمالي الملفات التي سلمتها وزارة العدل للبرلمان بلغت 55 ملفا، تشمل 28 نائبا من أحزاب المعارضة، الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وحزب الأقاليم الديمقراطية وبينهم اكثر من عشر سيدات.

يشار الى أن سلطات الأمن التركية كانت اعتقلت الأسبوع الماضي 6 صحفيين وأودعتهم السجن الانفرادي في معتقل سيليفري بسبب نشرهم تقارير وحيثيات مقتل وتشييع ضابط مخابرات تركي في ليبيا.