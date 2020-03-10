ميركل: 70% من الألمان عرضة للإصابة بكورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن مابين 60 إلى 70% بالمئة من الألمان عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك في كلمة لها حول تفشي الفيروس، خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبي ”المسيحي الديمقراطي“ و“الاتحاد الاجتماعي المسيحي“، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن المجتمعين، أن ميركل، أشارت إلى أن كفاح ألمانيا ضد كورونا سيستغرق وقتًا طويلاً.

وقالت ”60 إلى 70 بالمئة من الأشخاص في ألمانيا قد يصابون بالفيروس“.

ودعت ميركل، إلى إلغاء المزيد من الأنشطة لإبطاء انتشار الفيروس.

والاثنين، سجلت ألمانيا، أول حالتي وفاة بفيروس كورونا، في ولاية شمال الراين – فستفالن، غرب البلاد.

وقال توماس كوفين، عمدة الولاية، إن الحالتين لـ“سيدة (89 عاما) من بلدة إيسن، والأخرى لمريض من بلدة هاينزبرغ“، دون مزيد من التفاصيل، حسبما نقلت صحيفة ”ّذا لوكال“ المحلية.

بدوره، أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى ألف و153 حالة حتى الساعة الثانية ظهر الاثنين، حسب المصدر ذاته.