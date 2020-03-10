لأول مرة.. جنرال أمريكي يكشف عن تعاون عسكري بين واشنطن وطالبان

المصدر: ا ف ب

كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى عن حصول تعاون عسكري بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وقال الجنرال الأمريكي إن طالبان برهنت قدرتها على التصدي لتنظيم داعش المتشدد بدعم أمريكي ”محدود“، وذلك خلال جلسة مساءلة في الكونغرس حول أحد أبرز التزامات الحركة في اتفاق السلام مع الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات الجنرال ماكينزي التي تشمل أفغانستان، خلال الجلسة التي بحثت الأوضاع الميدانية بعد توقيع الاتفاق مع طالبان في 29 شباط/فبراير الماضي.

وينص الاتفاق على التزام طالبان بمقاتلة الجماعات المتشددة المتواجدة في البلاد وخوض محادثات مع الحكومة الأفغانية.

وقال الجنرال ماكينزي ”شهدنا في الأشهر الأخيرة، في غرب أفغانستان، احتواء طالبان تنظيم الدولة الإسلامية وسحقه ميدانيًا في ولاية ننغرهار، وقد فعلوا ذلك بفاعلية كبيرة“، متابعا: ”كان هناك دعم محدود جدًا من جانبنا“

وأردف: ”لقد برهنوا قدرتهم على ذلك. كان الأمر دمويًا لكنهم فعلوها، لم يعد تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على الميدان في ولاية ننغرهار“.

لكن ماكينزي كان ”أقل تفاؤلًا“ فيما يتعلق بوجود إرادة لدى طالبان لمقاتلة تنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، والتي أعدت لها بدعم من الحركة.

وقال ”إنه أمر يتعين عليهم أن يبرهنوه، لم يبرهنوه بعد“.

وكرر ماكينزي موقفه أن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا يتوقف على وفاء طالبان بالتزاماتها الأمنية.

وقال ”ليس علينا أن نثق بهم، ليس علينا أن نحبهم، ليس علينا أن نصدق ما يقولون. علينا أن نراقب ما يفعلون“، مؤكدًا أن ”الجيش الأمريكي لم يعد حتى الآن أي خطة عسكرية“ للانسحاب من أفغانستان.

وبدأت القوات الأمريكية الانسحاب من قاعدتين في أفغانستان، إذ ينص الاتفاق على خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان من 12 أو 13 ألف جندي إلى 8,600 بحلول أواسط تموز/يوليو المقبل.