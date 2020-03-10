فورين بوليسي: كورونا وضع العولمة في وحدة العناية المركزة

على الرغم من أن العلماء والنقاد دائما ما يشيرون إلى أن الدول أصبحت أقل أهمية في الشؤون العالمية، وأن الجهات الفاعلة الأخرى أو القوى الاجتماعية مثل المنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات والإرهابيين الدوليين والأسواق العالمية يدفعون بالدولة نحو الفناء، إلا أن حالة الطوارئ الحالية المصاحبة لانتشار كورونا تذكر بأن الدول لا تزال الجهات الفاعلة الرئيسة في السياسة العالمية.

عندما تنشأ مخاطر جديدة، ينظر الناس أولا إلى الحكومات الوطنية طلبا للحماية. فبعد 11 سبتمبر، لم يلجأ الأمريكيون إلى الأمم المتحدة أو مايكروسوفت أو منظمة العفو الدولية لحمايتهم من تنظيم القاعدة؛ بل نظروا إلى واشنطن والحكومة الفيدرالية. وهذا هو الحال اليوم، ففي جميع أنحاء العالم، يتطلع المواطنون إلى الموظفين الحكوميين لتقديم معلومات موثوقة وصياغة استجابة فعالة.

وفي هذا السياق، كتب الصحفي ”ديريك تومبسون“ على تويتر: ”لا يوجد ليبرتاريون في الوباء. وهذا لا يعني أن الجهود العالمية الأوسع نطاقا ليست ضرورية؛ بل ببساطة يذكرنا بأنه على الرغم من العولمة، تظل الدول هي الجهات الفاعلة السياسية المركزية في العالم المعاصر“.

الدكتاتورية والأوبئة

سبق أن اقترح العلماء أن الدكتاتوريات أكثر عرضة للمجاعات والأوبئة والكوارث الأخرى؛ وذلك لأنها تميل إلى قمع المعلومات، وقد لا يتعرف كبار المسؤولين على خطورة الموقف إلا بعد فوات الأوان على منعه، وهذا هو بالضبط ما يبدو أنه حدث في الصين وإيران؛ إذ تم إسكات ومعاقبة الأشخاص الذين حاولوا دق ناقوس الإنذار، وحاول كبار المسؤولين إخفاء ما كان يحدث بدلا من التحرك على الفور لمعالجته، إلا أن الحكومات الاستبدادية يمكن أن تكون جيدة في تعبئة الموارد وشن استجابات طموحة، فقد كانت قدرة بكين على فرض الحجر الصحي على مدن بأكملها وفرض ضوابط بعيدة المدى مذهلة، ولكن لا تحدث مثل هذه التحركات الفعالة إلا عندما تصل خطورة الموقف إلى القمة.

وبحسب مجلة ”فورين بوليسي“، نظرا لأن المعلومات تتدفق بحرية أكبر في الأنظمة الديمقراطية، ويرجع ذلك جزئيا إلى وسائل الإعلام المستقلة وقدرة المسؤولين من المستوى الأدنى على دق الإنذار دون معاقبتهم، من المفترض أن يساعد ذلك على تحديد المشكلة فور ظهورها، إلا أن الديمقراطيات قد تواجه مشاكل عند محاولة صياغة الاستجابات في الوقت المناسب وتنفيذها. وقد تكون هذه المشكلة كبيرة بشكل خاص في الولايات المتحدة؛ لأن موظفي خدمات الطوارئ والوكالات الأخرى التي تقوم بالعمل الحقيقي في حالات الطوارئ يخضعون في الغالب لسيطرة حكومات الولايات أو الحكومات المحلية.

وما لم يكن هناك تخطيط مسبق بوقت كافٍ وتنسيق فعال من واشنطن، وهو أمر يصعب تحقيقه في أفضل الظروف، لا تكون التحذيرات الدقيقة من ظهور المشكلة كافية لاتخاذ تدابير طارئة فعالة. والاستجابة الفاشلة على إعصار كاترينا في نيو أورليانز وإعصار ماريا في بورتوريكو مثالان واضحان على ذلك.

وقالت الصحفية ”ميشيل غولدبرغ“ في عمود حديث في صحيفة نيويورك تايمز: ”استجابة دونالد ترامب لفيروس كورونا تجمع بين أسوأ ملامح الاستبداد والديمقراطية، وتخلط بين التعتيم والدعاية الكاذبة وعدم الكفاءة القيادية.“

وقلل ترامب من مستوى الاستعداد للكوارث في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية وفي البيت الأبيض نفسه من قبل، وخفف باستمرار من خطورة تفشي فيروس كورونا، أو انتقد وتحدى تقييمات العلماء المؤهلين، وفشل في تنسيق استجابة فيدرالية فعالة، واختار التصارع مع المسؤولين المحليين على الخطوط الأمامية من المواجهة مع الفيروس، وألقى باللوم على سلفه، الذي مضى على رئاسته أكثر من 3 سنوات، ويشير الخبراء إلى أن هذه هي النتيجة الكارثية الطبيعية للجمع بين حاكم استبدادي ونظام ديمقراطي لا مركزي وحالة طوارئ خطيرة.

تعاون غير سهل

وتشير الواقعية إلى أنه قد يكون هناك جانب إيجابي صغير، ففي العالم التنافسي، تلقي الدول نظرة حذرة على ما يفعله الآخرون ولديهم حافز كبير لتقليد النجاح. فعلى سبيل المثال تميل الدول إلى تبني الابتكارات العسكرية الجديدة التي يتوصل لها الآخرون؛ لأن الفشل في التكيف والمواكبة يقود إلى التخلف ويعرض الدول للخطر.

وتشير هذه النظرية إلى أنه مع قيام بعض الدول بتطوير استجابات أكثر فاعلية لفيروس كورونا، فسوف يتبعها آخرون بسرعة. ومع مرور الوقت، ستظهر مجموعة من أفضل الممارسات العالمية، وهي عملية ستحدث بشكل أسرع إذا كانت الدول تتشارك المعلومات الدقيقة مع بعضها البعض، وتمتنع عن تسييسها أو استخدامها لتحقيق مكاسب.

وللأسف، تذكرنا الواقعية أيضا بأن تحقيق تعاون دولي فعال بشأن هذه القضية قد لا يكون سهلا، رغم الحاجة الواضحة له. إذ يدرك الواقعيون أن التعاون يحدث طوال الوقت، وأن القواعد والمؤسسات يمكن أن تساعد الدول على التعاون عندما يكون ذلك في مصلحتها، ولكنهم يحذرون أيضا من أن التعاون الدولي غالبا ما يكون هشا، إما لأن الدول تخشى ألّا تلتزم الدول الأخرى بالتزاماتها، أو تخشى أن يفيد التعاون الآخرين أكثر مما يفيدهم، أو يرغبون في تجنب تحمل حصة غير متناسبة من التكاليف.

ولا يُعتقد أن مثل هذه المخاوف ستمنع الدول من بذل الجهد لمساعدة بعضها البعض على معالجة هذه المشكلة العالمية، ولكن أيا منها أو جميعها يمكن أن يجعل الاستجابة الجماعية أقل فعالية.

وتشير واقعية السياسة الخارجية أيضا إلى أنه إذا لم يهدأ الوباء سريعا وبشكل دائم، كما فعل وباء السارس العام 2003، فسوف يعزز ذلك مطالب التخلص من العولمة المتزايدة بالفعل.

تراجع العولمة

ففي التسعينيات من القرن الماضي، اعتقد خبراء العولمة أن العالم أصبح أكثر ارتباطا بالتجارة والسفر والتكامل المالي العالمي والثورة الرقمية والتفوق الواضح للديمقراطية الرأسمالية الليبرالية، وخلصوا إلى أننا جميعا منشغلون بجمع الثروات في عالم متساوٍ تتلاشى فيه الحدود بشكل متزايد. إلا أن العقد الماضي قد شهد تراجعا ثابتا عن تلك الرؤية المتفائلة، إذ يستعد المزيد من الناس لمقايضة الكفاءة والنمو والانفتاح من أجل الاستقلال الذاتي والحفاظ على أساليب حياتهم العزيزة، فكما قال أنصار البريكست في المملكة المتحدة، الناس يريدون ”استعادة السيطرة“.

ومن منظور واقعي، من المرجح أن يعطي فيروس كورونا الدول سببا آخر للحد من العولمة، فقد جعلت العولمة المفرطة النظام المالي العالمي أكثر عرضة للأزمات، وخلقت مشاكل سياسية داخلية خطيرة بسبب النزوح الوظيفي؛ كما يبدو أنها العالم أكثر عرضة لهذا النوع من الوباء العالمي الذي قد نشهده اليوم.

وختم الخبراء بالتشديد على أن الواقعية لا تتوقع تراجعا عن الاكتفاء الذاتي أو حتى تراجع العولمة بقدر مشابه لنتيجة الحربين العالميتين والكساد العظيم. فلا تستطيع الدول المعاصرة قطع جميع الروابط، حتى في مواجهة وباء مدمر مثل فيروس كورونا، ولكنهم يشيرون إلى أن ذروة العولمة قد ولت، ويبدو أن الفيروس الذي عبر الحدود بين نوعين من الكائنات سيصبح أحد الأسباب التي تجعل الحدود بين الدول أكثر تشديدا.