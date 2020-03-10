محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم الفساد‎

رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية، الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل محاكمته المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري، بتهم الفساد.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: ”رفضت المحكمة طلب رئيس الوزراء، تأجيل المحكمة، وستبدأ كما هو مخطط يوم السابع عشر من الشهر الجاري“.

ويأتي هذا القرار، بعد يوم واحد على رفض النيابة العامة طلب نتنياهو تأجيل محاكمته.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت، أبلغ المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية، بأنه لا مبرر لتأجيل بدء المحكمة.

وكان نتنياهو طلب تأجيل بدء جلسات محاكمته لمدة 45 يوما، بعد أن قال طاقم الدفاع عنه إنه لم يتسلم جميع قضايا التحقيق في التهم المنسوبة إليه.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.

ورجحت أوساط قضائية إسرائيلية، أن تستمر محاكمة نتنياهو لأشهر طويلة، وفي حال إدانة المحكمة المركزية له، فإنه بإمكانه الالتماس للمحكمة العليا التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.