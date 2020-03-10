روسيا.. الحزب الحاكم يؤيد تعديلا دستوريا يسمح لبوتين بخوض انتخابات الرئاسة

نسبت وكالة الإعلام الروسية، يوم الثلاثاء، إلى حزب ”روسيا المتحدة“ الحاكم، قوله إنه سيدعم تعديلا دستوريا، يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى، رغم تقييد القانون حاليا لمثل هذه الخطوة.

وبموجب الدستور، يتعين على بوتين ترك منصبه في 2024، عندما تنتهي فترة ولايته الرئاسية الرابعة، لكن مشرعا من حزب روسيا المتحدة، اقترح يوم الثلاثاء، تعديل الدستور على نحو يبدأ إحصاء فترات ولاية بوتين من الصفر.

وقال سيرجي نيفيروف، عضو البرلمان والمسؤول البارز بحزب روسيا المتحدة، إن الحزب سيؤيد هذه الفكرة، ويمكن مناقشتها في البرلمان، في وقت لاحق من الثلاثاء.