أردوغان: قمة في إسطنبول بشأن المهاجرين‎

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إنه سيستضيف قمة في إسطنبول يوم 17 مارس آذار مع قادة فرنسا وألمانيا وربما بريطانيا لمناقشة قضية المهاجرين، بعدما بدأت تركيا السماح لهم بالعبور إلى أوروبا.

وأضاف أردوغان للصحافيين على متن طائرته أثناء العودة من بروكسل، أن تركيا لا تفكر حاليا في إغلاق معابرها الحدودية مع أوروبا، مضيفا أن على اليونان فتح معابرها.

واعتبر أردوغان، أن الانخفاض الحاد لأسعار النفط ”جيد جدا“ لتركيا التي تستورد الطاقة وسيعود بالنفع على ميزان المعاملات الجارية بحسب نص لتصريحاته نشرته الرئاسة اليوم الثلاثاء.