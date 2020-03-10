أردوغان: قمة في إسطنبول بشأن المهاجرين‎

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إنه سيستضيف قمة في إسطنبول يوم 17 مارس آذار مع قادة فرنسا وألمانيا وربما بريطانيا لمناقشة قضية المهاجرين، بعدما بدأت تركيا السماح لهم بالعبور إلى أوروبا.
وأضاف أردوغان للصحافيين على متن طائرته أثناء العودة من بروكسل، أن تركيا لا تفكر حاليا في إغلاق معابرها الحدودية مع أوروبا، مضيفا أن على اليونان فتح معابرها.
واعتبر أردوغان، أن الانخفاض الحاد لأسعار النفط ”جيد جدا“ لتركيا التي تستورد الطاقة وسيعود بالنفع على ميزان المعاملات الجارية بحسب نص لتصريحاته نشرته الرئاسة اليوم الثلاثاء.
وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية يسير بشكل جيد، على الرغم أنه مؤقت.
وفي رده على سؤال يتعلق بتناول وسائل إعلام روسية لمشاهد بروتوكولية روتينية قبيل اللقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال أردوغان ”لا يمكن التضحية بالعلاقات التركية الروسية بسبب محاولات التضليل الإعلامي“.