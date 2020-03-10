وزير الخارجية التركي يعلق على ”إهانة“ أردوغان في روسيا

حاول وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، التقليل مما وصف بأنه إهانة تعرض لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في انتظار نظيره فلاديمير بوتين.

ووصف أوغلو تناول وسائل الإعلام الروسية لمقطع انتظار أردوغان، بأنه ”قلة احترام“.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن تشاووش أوغلو قوله: ”لم يكن صائبًا من وسائل الإعلام الروسية تناولها (المشاهد البروتوكولية) بهذا الشكل الإثاري“.

وانتقد وزير الخارجية التركي بأسلوب غاضب تعامل الإعلام الروسي مع المشهد الذي انتشر بشكل لافت، قائلاً : ”في أقل اختلاف بوجهات النظر (بين تركيا وروسيا) يبدأون (الإعلام الروسي) بانتهاج الدعاية السوداء بحق تركيا، وعند تحسن العلاقات يكفون عن ذلك“.

وبثت وكالة روسية حكومية تسجيلًا يظهر تفاصيل القمة الثنائية بين بوتين وأردوغان والتي انتهت بإعلان وقف إطلاق النار في إدلب السورية، إذ يظهر التسجيل أن الرئيس التركي والوفد المرافق له، اضطر للانتظار مدة دقيقتين عند باب قاعة في الكرملين قبل السماح لهم بالدخول للقاء بوتين.