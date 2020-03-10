أزمة الحكومة الإسرائيلية.. الرجل الثاني في ”أزرق أبيض“ يحذر من ”كارثة“ الانتخابات الرابعة

ارتفع عدد النواب العرب، الذين أعلنوا رفضهم تكليف رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس، زعيم حزب ”أزرق أبيض“ بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، إلى 5 نواب، في مقابل 10 نواب عرب يؤيدون التصويت لصالحه.

جاء ذلك في وقت انضم فيه شريك غانتس ورئيس الأركان الأسبق غابي أشكنازي، إلى الأصوات الرافضة للتعاون مع الأحزاب العربية؛ ما يعني أنه لم يعد هناك منطق للحديث عن حكومة ضيقة برئاسة غانتس.

ووضع حزب ”التجمع الوطني الديمقراطي“، بزعامة النائب إمطانس شحادة، في وقت سابق، شروطا لدعم غانتس ضد نتنياهو، وقال إنه سيوصي الرئيس رؤوفين ريفلين بتكليف غانتس، حال تعهد زعيم ”أزرق أبيض“ بتطبيق شروطه.

ووفق صحيفة ”إسرائيل اليوم“، انضم نائبان عربيان عن حزب ”الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة“، والذي يرأسه النائب أيمن عودة، (5 مقاعد بالكنيست) إلى 3 نواب من حزب ”التجمع الوطني الديمقراطي“، وأعلنا رفضهما لحكومة برئاسة غانتس؛ ما يعني أن 10 نواب فقط عن ”القائمة المشتركة“ بأحزابها الأربعة تؤيد تشكيل حكومة برئاسة غانتس.

ونقلت الصحيفة تصريحات أدلى بها أمس الاثنين النائب أحمد طيبي رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، ورئيس حزب ”الحركة العربية للتغيير“، أكد فيها أنه ”عدا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بزعامة النائب إمطانس شحادة، فإن مواقف القائمة المشتركة موحدة، ولا يمكن زعزعتها“، مشيرا إلى أنه ”سيتم عقد اجتماع لمناقشة الطلب الذي قدمه غانتس للقائمة من أجل الحصول على توصيتها“.

نواب رافضون

في غضون ذلك، قالت ”القناة السابعة“ الإسرائيلية، أمس الاثنين، إن النائب غابي أشكنازي، أحد أضلاع تحالف ”أزرق أبيض“، أكد خلال حديث مغلق مع مقربين، أنه يعارض تشكيل حكومة ضيقة بدعم القائمة العربية المشتركة، مشيرا إلى أنه لو وصل الأمر إلى التصويت بشأن الخطوة، فإنه مع ذلك لن يصوت ضدها.

وانضم النائب حيلي تروبر (أزرق أبيض) بشكل رسمي إلى نواب آخرين رفضوا تشكيل حكومة مدعومة بالأحزاب العربية من خارج الائتلاف، وهو الأمر ذاته الذي كان النواب يوعاز هيندل، وتسفيكا هاوزر، وأوريت فاركش هاكوهين، أعلنوه في وقت سابق.

وتضع هذه المعطيات غانتس وشركاءه أمام مأزق كبير، إذ يعد خيار حكومة الأقلية المدعومة بالنواب العرب البالغ عددهم 15 نائبا، إضافة إلى رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان، والذي يمتلك حزبه 7 مقاعد، هو الخيار شبه الوحيد الذي يتيح لـ“أزرق أبيض“ تشكيل حكومة، ومع تراجع إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية مع ”الليكود“ فإن حكومة برئاسة غانتس لن ترى النور.

خيار صعب

وحذر الرجل الثاني بحزب ”أزرق أبيض“ الإعلامي ووزير المالية السابق يائير لابيد، زعيم حزب ”هناك مستقبل“، من فشل خيار الحكومة المدعومة من الأحزاب العربية، وقال إن ”النتيجة الكارثية ستكون الذهاب إلى انتخابات رابعة تماما مثلما يريد نتنياهو“، على حد تقديره.

ونقل موقع ”واللا“ الإخباري، يوم الثلاثاء، عن لابيد قوله إن ”التعاون مع الأحزاب العربية يشكل خيارا أفضل من الذهاب إلى انتخابات رابعة، مع أنه خيار صعب“، ولكنه اعتبر أنه ”أفضل لصالح إسرائيل لو عقدت مقارنة بينه وبين فكرة الذهاب لانتخابات جديدة“.

وأقر لابيد بأنه ”شخصيا كان يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود، على أن يصبح غانتس رئيسا للحكومة مع نتنياهو بالتناوب، لكنه اتهم الأخير بإفشال الخطوة ورفضها بشكل تام، على الرغم من جهود ”أزرق أبيض“ في هذا الصدد.

انتخابات كارثية

وتمسك نتنياهو خلال جولات المفاوضات التي تلت انتخابات أيلول/ سبتمبر 2019، وفشل خلالها هو وغانتس في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بشرطه الخاص بعدم التخلي عن كتلة اليمين – الحريديم التي يقودها، أي الدخول في حكومة وحدة وطنية تضم أحزاب الكتلة كاملة، في وقت اشترط فيه غانتس وحزبه تشكيل حكومة وحدة مع ”الليكود“ فقط.

وحسب ما أورده موقع ”واللا“ نقلا عن لابيد، لم يتبق سوى خيار تشكيل حكومة ضيقة مع ”إسرائيل بيتنا“ و“العمل“ بزعامة عامير بيرتس، وهذا الأخير خاض آخر انتخابات متحالفا مع حزبي ”غيشر وميرتس“، ولكن لابيد ذكر أنه خيار مستحيل، مضيفا أن الخيار المتبقي هنا هو الانتخابات الرابعة ”الكارثية“ على حد وصفه، على أساس أن نتنياهو -أيضا- لن يتمكن من تشكيل حكومة.

وشهدت الأيام الأخيرة أنباء عن اتصالات مكثفة ومحاولات يجريها نتنياهو لإقناع زعيم حزب ”العمل“ بالانضمام لحكومة برئاسته، على أساس أن هناك سوابق لتعاون الحزبين، إذ عول نتنياهو على هذه الاتصالات كمخرج شبه وحيد لتشكيل حكومة.

وتؤشر جميع التصريحات التي أطلقها بيرتس، على رفضه القاطع للتعاون مع نتنياهو، فيما يبدو أن هذا الوضع -أيضا- ليس سيئا بالنسبة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، والذي ستبدأ محاكمته يوم الـ17 من الشهر الجاري، بالتزامن مع موعد صدور التكليف الرئاسي بشأن تشكيل الحكومة الخامسة والثلاثين في تاريخ البلاد.