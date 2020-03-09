عضو في الكونغرس يعلن تعرضه لكورونا قبل أيام من لقائه ترامب

المصدر: أ ف ب

أعلن عضو جمهوري في الكونغرس الأمريكي الاثنين أنه سيفرض على نفسه حجراً صحياً رغم أن ”أي أعراض“ لم تظهر عليه لأنه تعرّض لفيروس كورونا المستجدّ نهاية شباط/فبراير، قبل لقاء مع الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح دوغ كولينز في بيان أنّ منظمي مؤتمر كبير للمحافظين (سيباك) عقد نهاية شباط/فبراير أبلغوه أنه تم التقاط صورة له مع شخص تبيّن بعدها أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقال ”رغم أنني أشعر بأنني في صحة جيدة ولا أشعر بأي أعراض، قررت أن أضع نفسي طوعا في الحجر الصحي (…) لمزيد من الحذر“.

وكولينز كان رافق الرئيس الأمريكي الجمعة خلال زيارة رسمية، وبدا واقفا تماما خلف ترامب.