تركيا واليونان تتراشقان بالتغريدات

يخوض اليونانيون والأتراك حربا بالوكالة على وسائل التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع وتعليقات، تهدف لإظهار أن الطرف الآخر يتصرف بطريقة سيئة في أزمة مهاجرين أدت لتدهور شديد في العلاقات المتوترة بالفعل بين أثينا وأنقرة.

ويحاول مهاجرون من الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان ومناطق أخرى، تفيد تقديرات بأن عددهم 35 ألفا، دخول اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي، منذ قالت أنقرة يوم 28 فبراير شباط إنها لن تبقي المهاجرين على أراضيها بعد الآن، كما هو مطلوب منها بموجب اتفاق أبرمته في 2016 مع الاتحاد الأوروبي مقابل مساعدات.

واستخدمت اليونان الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لصدهم.

وأصبح وسما (اليونان تتعرض للهجوم) و(اليونان تدافع عن أوروبا) شائعي الاستخدام على حسابات اليونانيين على تويتر. واستخدم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وسم (اليونان تهاجم اللاجئين).

ويُظهر مقطع فيديو جرى تداوله اليوم الإثنين جرارا يرش سائلا على ما يبدو نحو السياج الحدودي، ليغمر السائل مئات المهاجرين المحتشدين على الجانب التركي.

#Yunanistan tarafına geçebilen #mülteciler işkence sonrası para ve kimlikleri alınıp bu şekilde Türkiye tarafına bırakılmış. İnsanlık adına utanç verici! – #Refugees reaching #Greece are returned to Turkey naked, beaten up and without ids. Shame on humanity! pic.twitter.com/ztCMVYiJoD

— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) March 6, 2020