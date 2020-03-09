 أردوغان يطالب حلف الأطلسي بتقديم دعم ملموس في سوريا – إرم نيوز‬‎

أردوغان يطالب حلف الأطلسي بتقديم دعم ملموس في سوريا

أردوغان يطالب حلف الأطلسي بتقديم دعم ملموس في سوريا

المصدر: ا ف ب

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حلف شمال الأطلسي بتقديم دعم ملموس في النزاع في سوريا، وذلك خلال زيارته لبروكسل اليوم الإثنين.

وقال أردوغان إثر لقائه الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: ”ننتظر دعما ملموسا من جانب جميع حلفائنا“.

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