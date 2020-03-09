أردوغان يسعى لمزيد من مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحصول على دعم مالي وسياسي وعسكري أوروبي خلال محادثات تعقد اليوم الإثنين مع زعماء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لكن من المتوقع أن يقولوا له إن عليه أولا وقف تشجيع المهاجرين على العبور لليونان.

ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين العبور إلى اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ أن قالت أنقرة في 28 فبراير/شباط، إنها لن تحاول من الآن فصاعدا إبقاءهم على أراضيها بموجب اتفاق أبرم في 2016 مقابل مليارات اليورو من المساعدات للاجئين على الأراضي التركية.

وتستضيف تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ من سوريا حيث تدور مواجهة بين قواتها وقوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا، وجدد أردوغان انتقاداته للاتحاد الأوروبي الأحد؛ قائلا إن التكتل لم يقدم مساعدات كافية للاجئين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية ”أورسولا فون دير لاين“ قبل محادثات مع أردوغان في بروكسل الإثنين: ”تشير الأحداث على الحدود اليونانية التركية بوضوح إلى ضغط بدوافع سياسية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي“، مضيفة في مؤتمر صحفي، أن ”التوصل إلى حل لهذا الموقف يتطلب تخفيف الضغط الموجود على الحدود“.

ويحرص الاتحاد الأوروبي على تجنب تكرار أزمة المهاجرين التي وقعت في عامي 2015 و2016 وشهدت دخول أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من الشرق الأوسط وآسيا، إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا واليونان.

وأوقف الاتفاق الذي أبرمه التكتل مع تركيا في 2016 هذا التدفق إلى حد كبير، وهو اتفاق يأمل الاتحاد الأوروبي في إنقاذه، على الرغم من أن تركيا تخشى الآن وصول موجة لاجئين جديدة إليها بسبب تصاعد القتال في سوريا.

ويقول الاتحاد الأوروبي، إنه دفع حتى الآن نحو نصف المبلغ الذي تعهد به وهو ستة مليارات يورو لمساعدة تركيا على توفير مساكن ومدارس ومراكز طبية للاجئين على أراضيها، ولمح التكتل باحتمال تقديم مزيد من المساعدات.

شرط مسبق

وقال مانفريد فيبر؛ عضو البرلمان الأوروبي، وهو من المحافظين الألمان، الإثنين، إن ”الشرط المسبق لأي مساعدات إضافية من الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يكون وقف كل الدعم للعبور غير القانوني للحدود ونقل الناس بعيدا عن الحدود“.

وينص اتفاق 2016 أيضا على استقبال الاتحاد الأوروبي آلاف اللاجئين السوريين بشكل مباشر من تركيا ومنح الأتراك حق دخول التكتل دون تأشيرات وتحقيق تقدم أسرع في محادثات انضمام تركيا للاتحاد.

لكن العلاقات بين الجانبين توترت بعد محاولة انقلاب في تركيا في يوليو/تموز 2016، وانتقد الاتحاد الأوروبي نطاق الحملة الأمنية التي نفذها أردوغان ضد المعارضة بعد الانقلاب الفاشل وجمد فعليا محاولة تركيا الانضمام لعضويته، وتريد تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، مزيدا من الدعم الأوروبي في سوريا حيث تهدف أنقرة لبناء مجمعات سكنية هناك للاجئين.

وقال دبلوماسي أوروبي: ”طلبت تركيا حوارا سياسيا مع الاتحاد الأوروبي لوضع كل الأمور على الطاولة، يمكننا أن نفعل ذلك لكن ليس تحت ضغط“.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان مع ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، ثم مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل بعد ذلك.