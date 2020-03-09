نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته بتهم الفساد‎

المصدر: أ ف ب

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، من المحكمة تأجيل محاكمته بتهم الفساد المقررة في 17 آذار/ مارس لمدة 45 يوما.

وادعى نتنياهو في طلبه أن المدعين العامين لم يقدموا جميع المعلومات ذات الصلة بالقضية.

وتبدأ محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بعد أسبوعين من الانتخابات التي فاز فيها حزب الليكود الذي يتزعمه.

لكن أمام الحزب مهمة صعبة لتشكيل الحكومة خاصة أنه لم يستطع الحصول على مقاعد الأغلبية البالغة 61 لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي حال طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من نتنياهو تشكيل الحكومة فستكون المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس حكومة وهو على رأس منصبه.

وجاء في رسالة بعثها محامو نتنياهو إلى المحكمة المركزية في القدس، أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء ”لم يحصل على الوثائق المتعلقة بالتحقيق“.

ووجه المدعي العام الإسرائيلي لنتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، في ثلاث قضايا منفصلة ينفيها رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يحاول معارضو نتنياهو إقرار مشروع قانون يحظر على الشخص المتهم تشكيل حكومة جديدة.