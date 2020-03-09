ماليزيا ..ياسين يسمي الحكومة الجديدة دون نائب لرئيس الوزراء

أعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، صباح اليوم الاثنين تشكيل حكومته الجديدة المكونة من 31 وزيرا، من دون تسمية نائب لرئيس الوزراء.

وتضمنت التشكيلة الحكومية كما نشرتها وكالة ”برناما“ الماليزية أربع حقائب بمنصب ”وزير أول“.

وقدم محيي الدين قائمة أسماء حكومته إلى ملك ماليزيا وفق الأصول الدستورية.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محيي الدين ياسين، في أعقاب الاستقالة المفاجئة لسلفه مهاتير محمد، الشهر الماضي، على خلفية صراعات داخلية بين قوى محسوبة على الإسلام السياسي في بيئة محلية وُصفت بالفساد.

ولاحظت صحيفة ”بيزنس تايمز“ أن ياسين كسر تقاليد سلفه مهاتير محمد بأن اختار لوزراة المالية مديرا عاما لأحد البنوك وهو زافرول عبد العزيز، وكان بهذا القرار ينهي عرفا اعتاد فيه مهاتير محمد أن يمنح نفسه منصب وزير المالية.