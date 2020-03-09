يوم بلا نساء.. إضرابات في المكسيك والأرجنتين بعد مسيرات ضخمة في يوم المرأة

ستلتزم ملايين النساء منازلهن، اليوم الاثنين، في المكسيك والأرجنتين بعيدا عن المكاتب والمدارس والشركات، في تصعيد لاحتجاجات تاريخية ضد العنف الموجه ضد النساء، شهدت مشاركة مئات الآلاف في مسيرات أمس الأحد.

ويهدف الإضراب عن العمل لمدة يوم واحد، الذي يتم تحت شعار ”يوم دوننا،“ إلى إظهار شكل الحياة العامة إذا اختفت مشاركة النساء من المجتمع.

والاحتجاج في المكسيك مدفوع بزيادة حادة في اختفاء النساء وجرائم القتل التي تستهدفهن.

وتظهر إحصاءات حكومية أن معدل جرائم قتل النساء زاد بنسبة 137 % على مدى السنوات الخمس الماضية بينما رفعت أعمال العنف بين العصابات عدد جرائم القتل في البلاد لمستويات قياسية. وتبقى أغلب قضايا الجرائم العنيفة دون حل.

ونزلت النساء إلى الشوارع أمس الأحد بأعداد غير مسبوقة في أنحاء أمريكا اللاتينية تزامنا مع يوم المرأة العالمي وطالبن بحقوق الإجهاض واتخاذ إجراءات لمكافحة العنف.

واتسمت أغلب الاحتجاجات بالسلمية، لكن الغضب من مقتل طفل في السابعة وقتل وسلخ شابة – وهي أحداث صدمت البلاد – دفع بالبعض لإلقاء قنابل مولوتوف على القصر الوطني في المكسيك.

وبعد يوم من نزولهن للشوارع، تهدف النساء اليوم الاثنين إلى إحداث تأثير عبر الإضراب والتغيب عن الشركات والجامعات والمكاتب الحكومية، لكن لا تؤيد كل النساء هذا التحرك.

وقالت ألما ديليا دياز (45 عاما) وهي خبيرة تجميل في حي بمكسيكو سيتي ”سئمنا من فكرة أن نكون ضحايا.. من إساءة المعاملة والتعرض لانتهاكات. فاض الكيل“.

وعلى الرغم من أنها قالت إنها تؤيد تعبير النساء عن آرائهن بصوت مسموع إلا أنها لا تريد التغيب عن العمل.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن موظفي الحكومة لهم حرية الانضمام للإضراب لكنه اتهم معارضيه بمحاولة استغلال المشكلات الأمنية في البلاد لتقويض إدارته.