”باباجان“ حليف أردوغان السابق يطلق حزبه الجديد الأربعاء

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان، أنه سيطلق حزبه السياسي الجديد، يوم الأربعاء المقبل.

وقال باباجان في مقابلة مع محطة ”فوكس“ التلفزيونية، يوم الإثنين: ”سنؤكد اسم الحزب خلال برنامج إطلاقه يوم الأربعاء“، مشيرا إلى أن أنصاره سيقدمون إلى وزارة الداخلية يوم الاثنين طلبا رسميا لتأسيس الحزب.

ويأتي إطلاق الحزب الذي طال انتظاره، بعد 8 أشهر من استقالة باباجان من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب “ خلافات عميقة“ حول توجهات الحزب وتحركه لتأسيس حزب جديد.

وكان باباجان عضوا مؤسسا في حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية وعمل وزيرا للاقتصاد ثم للخارجية، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الوزراء في الفترة من 2009 حتى 2015.

ونالت المصاعب الاقتصادية في أعقاب أزمة العملة في 2018 من قاعدة التأييد لأردوغان. ومن شأن أي تآكل في قاعدة الحزب- حتى ببضع نقاط مئوية قليلة- أن يضر حزب العدالة والتنمية الذي بات يتعين عليه بالفعل الاعتماد على تحالف مع القوميين لضمان الأغلبية البرلمانية.

وكان رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الحليف السابق لأردوغان أيضا، أسس في ديسمبر/ كانون الأول، حزب المستقبل لمنافسة حزب العدالة والتنمية.