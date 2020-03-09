بعد تدخل المبعوث الأمريكي.. المتنافسان على الرئاسة الأفغانية يؤجلان حفل تنصيبهما

قال متحدث باسم الزعيم السياسي الأفغاني عبد الله عبد الله الذي طعن في نتائج الانتخابات التي أعلنت فوز خصمه اللدود الرئيس الحالي أشرف غني بالرئاسة إن عبد الله أجل خطة لإقامة حفل مواز لأداء اليمين رئيسا للبلاد.

وأوضح المتحدث أن هذه الخطوة جاءت بعد تدخل المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد وإنها مرهونة بتأجيل غني أيضا حفل أداء اليمين.

وأرسل الرجلان دعوات الأسبوع الماضي لحضور احتفالات موازية لأداء اليمين يوم الاثنين، بعد أن شكك عبد الله في قرار مفوضية الانتخابات الأفغانية الشهر الماضي باعتبار غني الفائز في الانتخابات التي جرت في أيلول/ سبتمبر.

ولكن شاه حسين مرتضوي، عضو فريق غني قال لـ ”رويترز“ إنه لم يحدث تغيير وإن حفل تنصيب غني سيتم في موعده المحدد.

وأضاف: ”بدأ وصول المدعوين للتو وسنقيم احتفالنا خلال بضع ساعات“.

من جانبه، قال متحدث باسم الرئيس الأفغاني المنتخب أشرف غني إن حفل تنصيب غني رئيسا للبلاد، تأجل إلى بعد ظهر اليوم الاثنين، بعد أن كان من المقرر إقامته في الصباح. وأضاف المتحدث صديق صديقي على ”تويتر“ أن ”حفل أداء اليمين.. سيقام بعد الظهر“.

وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه إن غني والمبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد وعبدالله عبدالله المنافس السياسي لغني واصلوا الاجتماعات صباح اليوم الاثنين من أجل التوصل لاتفاق يحول دون إقامة حفلين موازيين لأداء اليمين.