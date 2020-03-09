ماليزيا.. الإعلان عن حكومة محيي الدين ياسين اليوم  

يعلن رئيس وزراء ماليزيا الجديد، محيي الدين ياسين، أسماء أعضاء حكومته اليوم الاثنين، وذلك بعد أسبوع من تعيينه وسط اضطراب سياسي، مع توقع إسناد وزارة المالية المهمة لشخص من التكنوقراط أو من التكنوقراط الذين تحولوا إلى السياسة.

وخلف محيي الدين، مهاتير محمد، بعد استقالته بشكل مفاجئ الشهر الماضي، وسيتعين عليه أيضا استيعاب أعضاء حزب شابه الفساد وجماعة إسلامية في حكومته بعد تشكيلها بدعم منهم.

وقال مكتبه إن محيي الدين سيقدم قائمة الوزراء للملك قبل إصدار إعلان بذلك بعد الظهر.

وذكر مصدر شريطة عدم نشر اسمه قبل صدور إعلان رسمي أن ”محيي الدين قد يسند وزارة المالية لشخص له خبرة في الشؤون المالية أو يحتفظ بهذا الدور لنفسه ويعين أحد التكنوقراط نائبا له في هذه الوزارة“.

وبين المصدر وشخص مطلع على الأمر أن ”من بين أكبر المرشحين لتولي منصب وزاري في وزارة المالية مصطفى محمد وهو اقتصادي تحول للسياسة من حزب محيي الدين“.

وامتنع مكتب رئيس الوزراء عن التعليق، فيما لم يرد مصطفى على طلبات للتعليق.