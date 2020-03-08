وفد من حزب غانتس يستعد للقاء القائمة العربية المشتركة

أعلن زعيم تحالف “ كحول لفان“ بيني غانتس، مساء الأحد، أنه أصدر أوامره لطاقم المفاوضات بالاستعداد للتفاوض مع القائمة العربية المشتركة لتشكيل حكومة أقلية

وبحسب القناة 11 العبرية ، فإن هناك احتمالية لتشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من القائمة العربية، دون مشاركتها في الحكومة

وفي وقت سابق طرحت القائمة العربية المشتركة اشتراطات عدة، لدعم تفويض بيني غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

ونقلت إذاعة ”كان“ العبريّة عن رئيس القائمة أيمن عودة، قوله إن قائمته ”لا تنوي في المرحلة الراهنة التوصية بتفويض غانتس بتشكيل الحكومة؛ بسبب تأييده لضم أراضٍ بشكل أحادي الجانب، ومواقفه بشأن ضرورة الحفاظ على يهوديّة الدولة (إسرائيل)“.

واشترط عودة على غانتس تغيير موقفه في ذلك الصدد، ومواقفه أيضًا إزاء عملية السلام وقضية المساواة للمجتمع العربي؛ ليتسنّى للقائمة دعم تفويضه بتشكيل الحكومة.

في سياق منفصل، طالب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت بفتح تحقيق جنائي في التحريض الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير خارجيته يسرائيل كاتس ضد النواب العرب.

واتهم جبارين، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، نتنياهو والوزير الإسرائيلي بالتحريض ضد الأقلية العربية والنواب العرب في الكنيست، مشيراً إلى أن تصريحاتهم الأخيرة تتطلب تحقيقاً جنائياً وترقى لمستوى التهديد بالقتل للنواب العرب.

وأضاف جبارين: ”تصريحات نتنياهو وكاتس تمثل خطراً كبيراً على الأقلية العربية في إسرائيل في ظل ما يعانيه العرب من تمييز واضطهاد“، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لكاتس ونتنياهو.

وتابع: ”الخوف من ترجمة تلك التصريحات لخطوات عملية وأعمال عنف ضد النواب العرب والأقلية العربية في إسرائيل، لذلك نطالب المستشار القضائي بالقيام بدوره لوقف موجة التصريحات العنيفة من قبل نتنياهو ووزراءه“.

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، قال في تصريحات إذاعية، إن نواب القائمة العربية المشتركة يدعمون الإرهاب، مضيفاً: ”هم إرهابيون يلبسون البدلات“.