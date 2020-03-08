 كوريا الشمالية تطلق ”مقذوفا“ غير محدد – إرم نيوز‬‎

كوريا الشمالية تطلق ”مقذوفا“ غير محدد

كوريا الشمالية تطلق ”مقذوفا“ غير محدد

المصدر: رويترز

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا لم تُعرف طبيعته في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين قصيري المدى سقطا في البحر قبالة مدينة وونسان الساحلية بشرق البلاد الأسبوع الماضي.

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