الشرطة التركية تمنع مسيرة لمئات النساء وسط إسطنبول

منعت الشرطة التركية حشدا ضم مئات النساء من القيام بمسيرة وسط إسطنبول مساء اليوم الأحد، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وشاهد صحفيون من رويترز احتشاد النساء على مشارف ميدان تقسيم وهن يحملن لافتات ويلوحن بالأعلام، وشكلت الشرطة طوقا بشريا لمنعهن من دخول شارع الاستقلال أكبر شوارع المشاة في وسط المدينة.

وقرر محافظ إسطنبول إغلاق محطة تقسيم إحدى محطات المترو وأجزاء من محطة أخرى قريبة، وقال إنه سيتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الميدان.

وقال مكتب المحافظ في بيان: ”جميع الطرق المؤدية إلى ميدان تقسيم وشارع الاستقلال ستغلق لأن هذه الأماكن لا يسمح فيها التجمع والمظاهرات طبقا للقانون“.

وفي العام الماضي أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع في يوم المرأة العالمي لتفريق حشد نسائي تجمع لتنظيم مسيرة.