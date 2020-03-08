باكستان.. إسلاميون يرشقون مسيرة ليوم المرأة العالمي بـ“الحجارة والأحذية“ (فيديو)

رشق إسلاميون في باكستان نشطاء يشاركون في مسيرة بالعاصمة إسلام اباد، بمناسبة يوم المرأة العالمي، اليوم الأحد، بالحجارة والأحذية والعصي.

وشارك رجال ونساء في المسيرة وهي أكبر حشد من نوعه في البلاد ويعرف في باكستان باسم مسيرة ”أورات“ وتعني (المرأة باللغة الأوردية).

وقال نائب قائد شرطة المنطقة حمزة شفقات، إن عشرات الرجال والنساء من فرقة المسجد الأحمر التي تضم أعضاء في العديد من الجماعات المتشددة في البلاد نظموا حشدا مضادا قبالة موقع مسيرة المرأة.

بدوره أشار مظهر نيازي المسؤول بالشرطة، إلى أن الضباط اعترضوا طريق الإسلاميين الذين حاولوا اقتحام طوق أمني لمهاجمة المشاركين في المسيرة.

وأوضح شاهد عيان أن الإسلاميين رشقوا المشاركين في المسيرة بالحجارة والطوب والعصي والأحذية، مشيرا إلى أن أحدا لم يصب بسوء.

وأضاف أن دعوى جنائية سترفع ضد الإسلاميين لانتهاكهم القانون ومحاولتهم مهاجمة مسيرة المرأة.

وثار الغضب بين دوائر المحافظين بسبب شعارات أطلقت في مسيرتين سابقتين مماثلتين منها ”جسدي اختياري“، و“جسدي ليس ساحة معركتك“.

وبعد مسيرة العام الماضي، قال المنظمون إنهم واجهوا ردود فعل غاضبة شملت تهديدات بالقتل والاغتصاب.

وقبيل مسيرة هذا العام، قال المنظمون إن ملصقات وجداريات دمرها إسلاميون من المسجد الأحمر.

وأقيمت مسيرات في مناطق أخرى من البلاد بشكل سلمي وسط تشديد أمني.

وسمحت محكمة في مدينة لاهور في شرق البلاد بتنظيم المسيرة هناك بشرط التزام المنظمين والمشاركين ”باللياقة والقيم الأخلاقية“.