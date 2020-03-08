قناة إسرائيلية: غانتس يوافق على شروط ليبرمان لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، أن رئيس تحالف ”كاحول لافان“ بيني غانتس، وافق على الشروط التي وضعها رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان، للمشاركة في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة.

وقال غانتس: ”ما قاله ليبرمان متفق عليه ويجب أن نمضي قدما“، وفقا للقناة العبرية السابعة.

وكان ليبرمان اشترط للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ”نقل سلطات النقل العام والأعمال التجارية إلى الحكومة المحلية، في أيام السبت، وإقرار قانون لتحويل الزواج المدني لأي حاخام، دون اقتصاره على حاخامات المدينة، إضافة إلى رفع معاشات المتقاعدين“.

وفي وقت سابق، قال ليبرمان، إنه لن ينضم لأي حكومة إسرائيلية مقبلة يرأسها رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الذي يواجه لوائح اتهامات بالفساد.