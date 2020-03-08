أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. تحذيرات من ”موجة عنف“ مع تصاعد التحريض ضد القائمة العربية

رأى خبراء ومختصون، أن بوادر أزمة سياسية عميقة في إسرائيل تلوح بالأفق، مرجحين أن تؤدي الأزمة إلى موجة عنف داخلية، وتحديدا بين اليمين المتطرف والعرب.

وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي، حسن عبده، إن ”الوضع الإسرائيلي الداخلي يمر بحالة استعصاء؛ نظرا لبقاء زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بالساحة السياسية“، مشيرا إلى أن بقاء نتنياهو قد يؤدي لعنف داخلي.

وأضاف عبده، في حديثه لـ“إرم نيوز“: ”كافة التقارير تشير إلى اقتراب موجة عنف، خاصة أن ثالث انتخابات للكنيست الإسرائيلي لم يصل فيها مستوى الحسم لتشكيل حكومة يمينية“.

وتابع عبده: ”لا يوجد أي طرف يقبل الشراكة مع نتنياهو من المعسكر المضاد الذي لا يزال متمسكا بموقفه.. يجب إنهاء حياة نتنياهو السياسية؛ لأن بقاءه يعني بقاء الأزمة بكل أشكالها وبقاء حكومة تسيير الأعمال وعدم تشكيل الائتلاف الحكومي“.

وأشار إلى أن ”وجود نتنياهو يشكل حالة من عدم وجود قرار داخلي بخصوص الخطط الإسرائيلية المعلقة“، قائلا إن ”غيابه عن الساحة السياسية سيمكن إسرائيل من حل كافة أزماتها، ومن السهل تشكيل حكومة، ويمكن الذهاب نحو الاستقرار الحكومي“.

وأكمل: ”وجود نتنياهو يمنع إنهاء تلك الأزمات، كما أن الانتخابات الثالثة لم تأت بأي جديد، وعززت فرص الاقتتال الداخلي“.

وفي السياق، قال المحلل السياسي من الناصرة، نظير مجلي، إن ”المعسكر المعادي لبنيامين نتنياهو يسعى لسن قانون داخل الكنيست الإسرائيلي، يمنع نتنياهو من اعتلاء منصب رئاسة الوزراء“، مشيرا إلى أن ”القانون بحاجة لدعم الكتلة العربية“.

وأضاف مجلي، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ”ذلك يعني لجوء المعسكر المعادي لنتنياهو للقائمة العربية المشتركة، والتي حصلت على مكانة غير مسبوقة بالكنيست؛ الأمر الذي تعتبره القوى السياسية الإسرائيلية بمثابة خيانة للقومية اليهودية“.

وتابع: ”الاعتماد على الكتلة العربية سينذر بموجة عنف كبيرة ربما تكون غير منظمة، إلا أنها ستضع إسرائيل في أتون الحرب الأهلية والصراع الداخلي غير محسوب النتائج“.

وأكمل: ”الفكرة الإسرائيلية قائمة على ضرورة حرمان العرب من كونهم مؤثرين في الحياة السياسية الإسرائيلية، كما أن وجود العرب كمؤثرين يخلق حالة من العنف ضدهم غير مسبوقة“، لافتا إلى أن ذلك سيكون بمثابة عنف جمهور ضد جمهور.

وقال مجلي، إن نتنياهو ”ربما يتعرض لاغتيال سياسي، بما يضمن إيداعه في السجن ومحاكمته على جرائم الفساد“.

ولفت، إلى أن ”المساعي لوجود القائمة العربية المشتركة في أي حكومة مقبلة لن تنجح، إلا أنها ستؤدي بالفعل لإراقة الدماء ولزيادة معدلات الجريمة ضد العرب“.

وفي السياق، حذر زعيم حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، من ”التحريض الذي سيؤدي إلى إراقة الدماء“، وذلك في أعقاب الهجوم الذي شنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولو الليكود، على اعتزام غانتس تشكيل حكومة أقلية، تعتمد على القائمة المشتركة.

وقال غانتس، وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: ”إذا لم نستيقظ فإن الاغتيال السياسي القادم سيكون قاب قوسين أو أدنى“.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الأمن الخاص بالكنيست الإسرائيلي، قرر تعزيز الحراسة الشخصية على بيني غانتس؛ وذلك في أعقاب تلقيه تهديدات من ناشطي اليمين، وتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي.