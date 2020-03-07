 زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزر ماديرا البرتغالية – إرم نيوز‬‎

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزر ماديرا البرتغالية

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزر ماديرا البرتغالية

المصدر: رويترز

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