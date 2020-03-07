من هو الضابط الإيراني البارز الذي قتل في دمشق؟

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، باغتيال قيادي بارز في صفوف الحرس الثوري الإيراني، بمنطقة السيدة زينب، التي تعد معقلا للزوار الإيرانيين الشيعة، جنوب دمشق.

ووفقا للمرصد السوري، فإن القيادي البارز الذي عرفه المرصد بحرفين (ف.د)، هو من قاد العمليات العسكرية في منطقة تدمر، إبان المعارك ضد تنظيم داعش، كما أنه مقرب من حسن نصرالله أمين عام حزب الله اللبناني.

ولاحقا، ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن القيادي يدعى فرهاد دبيريان، وهو عضو بارز في الحرس الثوري الإيراني، وقتل في دمشق مساء الجمعة، دون ذكر تفاصيل عن كيفية مقتله.

ووصفت، الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني، دبيريان بأنه أحد المدافعين عن مقام السيدة زينب، جنوب العاصمة السورية، والذي يستقبل سياحا دينيين من إيران والعراق.

وأفادت مصادر مطلعة بأن العميد فرهاد دبيريان كان مقربا، كذلك، من أبو الفضل طباطبائي ممثل مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي في العاصمة السورية.

وذكرت المصادر أن القيادي الذي اغتيل كان المسؤول المباشر عن منطقة النفوذ الإيراني في جنوب العاصمة السورية، وقاد عمليات عسكرية إلى جانب قوات النظام السوري ضد فصائل معارضة و“داعش“.

ويتزامن اغتيال القيادي الإيراني مع أنباء عن سعي ميليشيات موالية لإيران إلى تعزيز نفوذها جنوب العاصمة دمشق.

ونقل المرصد السوري، السبت، عن مصادر وصفها بالموثوقة قولها إن الميليشيات الموالية لإيران والمتمركزة في منطقة السيدة زينب، جنوب دمشق استحوذت على 4 منازل تعود ملكيتها لأشقاء هُجروا في وقت سابق إلى شمال البلاد، بعد إجراء مصالحات مع النظام السوري.

ووفقا للمرصد، فإن مجموعة تابعة لميليشيا ما يسمى بـ“لواء أبو الفضل العباس“ الموالي لإيران صادرت المنازل، واستقدمت 4 من عوائل مقاتليها للعيش فيها، متهمين أصحابها بالانتماء لفصائل المعارضة السورية، والتسبب بمقتل عدد من مقاتلي اللواء أثناء المعارك التي دارت في المنطقة.

وكانت إيران قد بررت دخولها العسكري في بداية الاحتجاجات التي اندلعت في سوريا العام 2011، بحماية المزارات المقدسة في منطقة السيدة زينب، إذ وظفت طهران عبارة ”الدفاع عن مقام السيدة زينب“ لتجنيد ميليشيات لها من العراق وأفغانستان وباكستان ولبنان ومناطق أخرى، للقتال إلى جانب قوات النظام السوري.

وجاءت عملية اغتيال القيادي في ”الحرس“ الإيراني بعد أيام على سلسلة تفجيرات غامضة حصلت في دمشق.

يشار إلى أن مواقع في سوريا تتعرض لقصف متكرر من جانب إسرائيل التي تقول إنها تستهدف ميليشيات تابعة لإيران في الأراضي السورية.