البابا فرنسيس يقيم صلاة الأحد عبر الفيديو خوفا من ”كورونا“

أعلن الفاتيكان، السبت، أن البابا فرنسيس سيقيم صلاة التبشير الملائكي الأحد بالبث المباشر عبر الإنترنت، بدلا من إطلالته المعتادة من النافذة المطلة على ساحة القديس بطرس، على خلفية المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الفاتيكان أنه سيتم نقل الصلاة بالبث المباشر من قبل ”أخبار الفاتيكان“ وعلى شاشات في ساحة القديس بطرس.

ونهاية الأسبوع الماضي، قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس يعاني من نزلة برد ”تسير في مسارها“ الطبيعي المعتاد، ردًا على استفسارات بشأن صحته، بعدما تحدثت تقارير عن فحصه للتأكد ما إذا كان قد أصيب بفيروس كورونا.