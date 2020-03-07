بعد تفاقم الوضع.. إيران تلجأ للحرس الثوري لمواجهة ”كورونا“

كشفت تقارير إخبارية إيرانية عن تدخل وحدات من قوات الحرس الثوري للتصدي لأزمة تفشي فيروس كورونا، بعدما وصل جميع أقاليم إيران، وسط تسجيل إصابات ووفيات متزايدة بشكل شبه يومي.

وأشار تقرير، نشرته وكالة أنباء ”فارس“ المحلية، إلى تدخل وحدات من الحرس الثوري على خط أزمة كورونا، من خلال الدفع بوحدات في أبرز المدن التي تشهد انتشار الفيروس تعمل على رش وتعقيم أشهر الميادين ووسائل المواصلات.

كما أعلن الحرس الثوري عن مد المراكز الصحية بكوادر طبية من وحداته للمساعدة في معالجة المصابين، وذلك في ظل تقارير محلية تتحدث عن وفاة وإصابة العديد من الأطباء والممرضين بالفيروس بعدما انتقلت العدوى إليهم أثناء علاجهم المرضى.

وذكر التقرير أن محافظة مازندران الواقعة شمال البلاد شهدت تدخلًا من قوات ”جيش كربلاء“ التابع للحرس الثوري لتقديم مساعدات للحد من تفشي الوباء.

وأضاف أن وحدات من قوات الباسيج (التعبئة)، والمندرجة في صفوف الحرس الثوري، بدأت تصنيع الكمامات وتوزيعها على المواطنين في عدد من المدن، في خضم الإجراءات الوقائية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن مساعد شؤون الإمداد والصحة بقوات الحرس الثوري، أحمد عبد اللهي، انتشار عدد من المستشفيات المتنقلة التابعة للحرس في المدن التي تشهد انتشار فيروس كورونا، لا سيما قم التي تتصدر المدن الأكثر تسجيلًا لإصابات كورونا.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا، وصل لجميع أقاليم البلاد بعدما كان ينحصر في مدينة قُم والعاصمة طهران، كما باتت البلاد بؤرة تفشٍ للفيروس بعدما سجلت أغلب دول الجوار حالات إصابة بالفيروس لمواطنين قادمين من إيران.