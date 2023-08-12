اتهامات لنتنياهو بمحاولة "تبييض انقلابه" من خلال الدبلوماسيين في الخارج

وقال تامير، وهو المدير التنفيذي لـ "J Street Israel "، وعضو مجلس إدارة مركز "Mitvim" للأبحاث، ومستشار للشؤون الدولية في مركز بيرس للسلام والابتكار، وعضو في اللجنة التوجيهية لمبادرة جنيف، إن "وزارة الخارجية تطالب الدبلوماسيين بتصوير إسرائيل على أنها ديمقراطية قوية في ذات الوقت الذي تزيل فيه ضوابط وتوازنات النظام الديمقراطي، وتُضعف استقلالية القضاء".

وأضاف: "من واجب جميع الدبلوماسيين أن يسألوا أنفسهم إن كانوا حقًا يريدون وصف الانقلاب على أنه إجراء يهدف إلى تعزيز الديمقراطية، وينبغي عليهم الامتناع عن الدفاع عن سياسة تحفهم وعائلاتهم وبلدهم بالخطر".

وختم الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، الذي عمل مستشارًا للرئيس الراحل شمعون بيريز، وفي سفارة إسرائيل في واشنطن وقنصلًا عامًا في نيو إنجلاند، مقاله بالقول، إن "الدور الذي يضطلع به الدبلوماسيون ليس فقط إذاعة رسائل الحكومة للعالم، ولكن أيضًا أن يوضحوا للحكومة، بطريقة احترافية وشجاعة، تداعيات سياساتها على مصالحها في الساحة الدولية".

المصدر: صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية