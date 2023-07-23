الحكومة والمعارضة في إسرائيل ترفضان مقترحا لإنهاء أزمة تعديلات القضاء

رفضت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقترحا مقدما من رئيس الاتحاد العام للعمال "الهستدروت" ورئيس القطاع التجاري الإسرائيلي، بشأن إنهاء الخلاف بين المعارضة والحكومة الإسرائيلية، حول خطة التعديلات القضائية التي تُصر الحكومة الإسرائيلية على إقرارها بإجماع وأغلبية الائتلاف الحكومي في الكنيست.

وحسب الخطة المقترحة لتسوية، ، يتم تقليص حجة "المعقولية" لدى المحكمة العليا، حيث لا يمكن للمحكمة إلغاء قرارات الحكومة أو قرارات وزراء حسب صلاحياتهم القانونية، شريطة أن تكون القرارات مصادقا عليها من الحكومة بكامل هيئتها.

وأوردت الخطة أنه لا يمكن للمحكمة إلغاء قرار بشأن تعيين وزراء ونواب وزراء من خلال استخدام حجة "المعقولية"، فيما تبقى باقي قرارات الوزراء خاضعة للرقابة القضائية، بموجب ذريعة عدم المعقولية.

كما رفض حزب الليكود الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو خطة التسوية المقترحة، وقال نتنياهو "مستمرون في التشريع. وغدا سأنضم إلى زملائي في الكنيست".

وقال مسؤولون في الائتلاف سابقا اليوم، خلال مفاوضات مع مكتب رئاسة الدولة، إنهم سيوافقون على "تخفيف معين" في قانون إلغاء حجة المعقولية وتجميد تشريعه لنصف سنة، وفق ما نقلت عنهم وسائل إعلام إسرائيلية.

من جهته، عبر رئيس المعارضة الإسرائيلية أيضا عن رفضة للخطة، وقال إن "مطالب الاحتجاجات لم تتغير منذ البداية، وهي حفظ التشريعات القائمة.

وتابع أن تغييرات عميقة بهذه الطريقة للحكم في إسرائيل يجب أن تتم من خلال توافق واسع. وإلا ستتحول إسرائيل في نهايتها إلى "ديكتاتورية".